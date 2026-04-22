Lupi trovati morti in Abruzzo si aggrava il bilancio degli animali avvelenati | scoperto anche un nuovo focolaio

Nell’area protetta dell’Abruzzo sono stati trovati più lupi morti, portando a un peggioramento della situazione degli animali avvelenati. Recentemente è stato individuato anche un nuovo focolaio che coinvolge diverse specie. La scoperta di questi decessi si aggiunge a un quadro già critico, con aumenti nel numero di carcasse rinvenute e l’identificazione di una nuova zona interessata dal problema.

Nel Parco d’Abruzzo aumentano i lupi trovati morti: scoperto anche un nuovo focolaio con più specie coinvolte. Si allarga il sospetto di avvelenamenti multipli.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Dieci lupi trovati senza vita nel Parco nazionale d'Abruzzo: potrebbero essere stati avvelenatiCinque lupi sono stati trovati senza vita, nel pomeriggio di mercoledì 15 aprile, ad Alfedena (L'Aquila), nel Parco nazionale d'Abruzzo Lazio e... Lupi avvelenati in Abruzzo: la Regione si schiera contro il crimineL’uccisione di cinque lupi avvenuta il 17 aprile in una zona limitrofa al Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise ha scatenato una ferma reazione... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: 5 lupi trovati morti ad Alfedena. Ipotesi avvelenamento; Strage di lupi nel Parco d'Abruzzo: trovati morti 10 esemplari, ipotesi avvelenamento; Cinque lupi trovati morti in Abruzzo, Parco 'ipotesi avvelenamento'; Cinque lupi morti trovati ad Alfedena, in Abruzzo. Ipotesi avvelenamento. Polpette avvelenate: altri lupi trovati morti, insieme a volpi e poiane. Pnalm: «Situazione drammatica»Solo una settimana dieci lupi trovati morti: cinque nella zona di Alfedena e cinque nella zona di Pescasseroli. Da allora, senza sosta, sono proseguite le perlustrazioni e i rastrellamenti con il ... ecoaltomolise.net Altri tre lupi avvelenati nel Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise(ANSA) – PESCARA, 22 APR – Tre nuovi lupi trovati morti per avvelenamento in Abruzzo, nel Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Con questi ultimi casi sale a 13 il numero degli esemplari uccisi ... espansionetv.it Dieci lupi trovati morti in Abruzzo, dentro un Parco Nazionale, con ogni probabilità avvelenati. In Toscana, due teste di lupo mozzate e appese in luoghi pubblici pochi giorni prima. Se qualcuno ancora non avesse capito dove ci hanno portato la promozione d - facebook.com facebook Lupi avvelenati, trovati altri esemplari morti x.com