A Angri, si è verificato un episodio che ha suscitato grande scalpore: una donna è accusata di aver evirato il marito. La notizia ha attirato l'attenzione dell'opinione pubblica e delle forze dell'ordine, che stanno indagando sull'accaduto. Nel frattempo, un avvocato ha deciso di offrire assistenza legale gratuita all’uomo coinvolto, aprendo un dibattito sulla vicenda e sulle sue implicazioni.

"Si tratta di un fatto di una violenza inaudita che impone una riflessione seria, equilibrata e finalmente libera da ideologie ". Il caso di Angri, dove una donna di 35 anni ha evirato il marito dopo averlo narcotizzato durante un pranzo in casa, ha sconvolto l'Italia intera. E ora l' avvocato Angelo Pisani, fondatore del progetto 1523.it - Potere ai Diritti, ha deciso di intervenire in prima persona entrando nel caso come un Caterpillar. "Il nostro intervento sarà a tutela della vittima, ma anche di tutti coloro che subiscono violenze troppo spesso ignorate o minimizzate ". ge:kolumbus:liberoquotidiano:47530314 La vicenda, insomma, di per sé sconcertante, pare destinata a uscire dalla cronaca nera e dall'interesse locale della cittadina dell' Agro Nocerino Sarnese, in Campania.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Angri, la donna evira il marito? Il caso deflagra: chi vuole difendere gratis l'uomo

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