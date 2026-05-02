Angri choc donna tradita evira il marito | come lo ritrovano

Ad Angri, in via Zurlo, si è consumata una scena scioccante. Una donna di 35 anni ha scoperto che il marito, di sei anni più grande, la tradiva e ha reagito in modo violento. La vicenda ha portato al ritrovamento di un uomo con ferite evidenti, provocate dall’intervento della donna. La polizia è intervenuta sul posto e sta ricostruendo quanto accaduto.

Orrore puro e scena macabra e truculenta ad Angri, in via Zurlo. Una donna di 35 anni ha scoperto che il marito, di sei anni più grande, la tradiva. E al termine di una crisi coniugale che per la coppia di origini bengalesi durava da tempo, ha deciso di vendicarsi nel modo più sanguinario possibile. Un pomeriggio atroce, quello dell'uomo: la moglie ha infatti deciso di punirlo per la relazione extraconiugale prima narcotizzandolo, mescolando del sonnifero nel pranzo. Quindi, una volta inerme, è stato evirato. La donna gli ha reciso di netto il pene con un coltello da cucina. Una volta finito l'effetto del narcotico, il marito si è svegliato per il dolore lancinante e ha iniziato a urlare coperto di sangue.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Angri, scopre il tradimento del marito: lo narcotizza e lo evira nel sonnoChoc ad Angri, nel Salernitano, dove si è verificato un episodio di estrema violenza che ha come protagonisti due coniugi originari del Bangladesh.

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