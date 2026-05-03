A Angri una donna di 35 anni, originaria del Bangladesh, è stata accusata di aver evirato il marito nella loro abitazione. La vicenda ha suscitato grande attenzione tra le forze dell'ordine e i media locali. La donna è stata fermata e si stanno ancora chiarendo i motivi e le circostanze che hanno portato a questo gesto estremo. La vicenda rimane al centro dell’attenzione in attesa di ulteriori sviluppi.

C'è del torbido dietro il clamoroso caso di Angri, dove una donna di 35 anni, originaria del Bangladesh, ha evirato il marito in casa. A quanto si è appreso, l'uomo avrebbe voluto portare anche la sua prima moglie nella casa in cui si era trasferito con la nuova compagna. Un intreccio che avrebbe spinto la donna a narcotizzare il convivente per poi recidergli il pene di netto con un coltello da cucina mentre dormiva. E' accaduto nel pomeriggio del primo maggio nella città dell'Agro Nocerino Sarnese. La donna è stata arrestata per tentato omicidio e lesioni gravissime; lui, 41enne, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Angri, donna evira il marito? Retroscena scabroso: cosa voleva fare l'uomo

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Scopre che il marito la tradisce e lo evira. È accaduto nel primo pomeriggio di venerdì 1 maggio ad Angri (Salerno). Entrambi bengalesi, lui 41 anni, lei più giovane di sei anni, erano in crisi da qualche tempo. La donna aveva scoperto di recente che il marito a - facebook.com facebook

Ci sarebbe un movente sentimentale, di gelosia, alla base del gesto della donna che ha #evirato il marito (entrambi del Bangladesh) ad #Angri (Salerno) il 1° maggio. Il 41enne, che è riuscito a chiedere aiuto ai vicini, è stato sottoposto a intervento chirurgico x.com