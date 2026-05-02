Angri scopre il tradimento del marito e lo evira mentre dorme | lui è grave in ospedale

Una donna di 35 anni è stata arrestata dai carabinieri dopo aver ferito gravemente il marito di 41 anni, che è stato portato in ospedale in condizioni critiche. La vicenda è avvenuta ad Angri, dove la donna avrebbe scoperto il tradimento del coniuge e, durante il sonno, lo avrebbe ferito con un'arma da taglio. La donna è stata posta sotto custodia, mentre le forze dell'ordine stanno accertando i dettagli dell’accaduto.

Una donna di 35 anni è stata arrestata dei carabinieri, mentre il marito, un 41enne, è stato trasportato d'urgenza in ospedale: è ricoverato in gravi condizioni.🔗 Leggi su Fanpage.it

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