A Angri, in provincia di Salerno, una donna è stata arrestata con l'accusa di tentato omicidio dopo aver tentato di mutilare il marito durante un diverbio familiare. L'episodio è avvenuto in un contesto di tensione tra i due coniugi, con la donna che ha messo in atto un tentativo di dare un colpo grave al marito. La vicenda si è conclusa con l'intervento delle forze dell'ordine, che hanno fermato la donna.

Ad Angri, in provincia di Salerno, una lite familiare sfocia in tragedia: una donna cerca di mutilare suo marito per diverbi coniugali e ora è accusata di tentato omicidio Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, il dramma si sarebbe consumato nel pomeriggio del Primo Maggio all’interno dell’abitazione della coppia, originaria del Bangladesh e residente da poco tempo nel centro storico della cittadina. Alla base della lite, secondo quanto emerso, vi sarebberoforti tensioni familiari legate alla convivenza e alla volontà dell’uomo di trasferire nella stessa casa anche la prima moglie, rimasta nel Paese d’origine. Gli inquirenti...🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Angri, donna arrestata per tentato omicidio: ha cercato di mutilare il marito

Notizie correlate

Angri (SA), 35enne bangladina narcotizza il marito e lo evira: aveva scoperto un tradimento, arrestata per tentato omicidioDramma familiare ad Angri: donna arrestata dopo aver narcotizzato e mutilato il marito; l’uomo è grave in ospedale, indagini in corso sul movente...

Leggi anche: Donna travolge tre ciclisti in poche ore: arrestata per tentato omicidio (non erano incidenti)

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Narcotizza il marito e lo evira nel Salernitano: lei arrestata, lui è grave; Scopre il tradimento e evira il marito nel sonno: arrestata ad Angri; Angri, evira il marito nel sonno: lui è grave, lei arrestata. Voleva in casa anche la prima moglie; Uomo evirato nel sonno ad Angri dalla moglie che scopre il tradimento, donna arrestata: lui è grave.

Narcotizzato ed evirato ad Angri dalla compagna, la donna arrestata: «Voleva nella nostra casa anche la prima moglie»Emergono nuovi dettagli sul grave fatto di cronaca avvenuto ad Angri, nel Salernitano, e che ha visto una donna di 35 anni evirare il convivente di 41, entrambi del Bangladesh, vicenda ... ilmattino.it

Salerno, narcotizza ed evira il marito: L’ho fatto per gelosiaUn caso di violenza estrema scuote Angri, nel Salernitano, dove una donna di 35 anni è stata arrestata dopo aver narcotizzato e poi evirato il marito. Una ... ilsipontino.net

Scopre che il marito la tradisce e lo evira. È accaduto nel primo pomeriggio di venerdì 1 maggio ad Angri (Salerno). Entrambi bengalesi, lui 41 anni, lei più giovane di sei anni, erano in crisi da qualche tempo. La donna aveva scoperto di recente che il marito a - facebook.com facebook

Ci sarebbe un movente sentimentale, di gelosia, alla base del gesto della donna che ha #evirato il marito (entrambi del Bangladesh) ad #Angri (Salerno) il 1° maggio. Il 41enne, che è riuscito a chiedere aiuto ai vicini, è stato sottoposto a intervento chirurgico x.com