Angri SA 35enne bangladina narcotizza il marito e lo evira | aveva scoperto un tradimento arrestata per tentato omicidio

A Angri, una donna di 35 anni di nazionalità bangladinese è stata arrestata con l’accusa di tentato omicidio dopo aver narcotizzato e mutilato il marito. La vicenda è scaturita dalla scoperta di un tradimento da parte dell’uomo, che ha portato la donna a compiere il gesto estremo. La polizia è intervenuta sul luogo dopo aver ricevuto una segnalazione e ha proceduto con l’arresto della donna.

Dramma familiare ad Angri: donna arrestata dopo aver narcotizzato e mutilato il marito; l’uomo è grave in ospedale, indagini in corso sul movente passionale Dramma ad Angri, in provincia di Salerno: una donna 35enne bangladina ha narcotizzato il marito 41enne, suo connazionale, durante il pom.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Angri (SA), 35enne bangladina narcotizza il marito e lo evira: aveva scoperto un tradimento, arrestata per tentato omicidio Notizie correlate Leggi anche: Caso alla Lorena Bobbit nel Salernitano, narcotizza e evira il marito nel sonno: 35enne arrestata per tentato omicidio Angri, scopre il tradimento del marito: lo narcotizza e lo evira nel sonnoChoc ad Angri, nel Salernitano, dove si è verificato un episodio di estrema violenza che ha come protagonisti due coniugi originari del Bangladesh. Panoramica sull’argomento Narcotizzato ed evirato ad Angri dalla compagna, la donna arrestata: «Voleva nella nostra casa anche la prima moglie»Emergono nuovi dettagli sul grave fatto di cronaca avvenuto ad Angri, nel Salernitano, e che ha visto una donna di 35 anni evirare il convivente di 41, entrambi del Bangladesh, vicenda ... ilmattino.it Angri, 41enne evirato dalla compagna: danni irreversibili. Arrestata la compagna per tentato omicidioStampa Si aggrava il quadro clinico del 41enne di origine bengalese vittima di una violenta aggressione domestica avvenuta ad Angri. Secondo quanto emerso nelle ultime ore, l’uomo non potrà recuperare ... salernonotizie.it