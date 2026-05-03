Angolana ko 0-6 | la Santegidiese travolge il Petruzzi e sbarca in Serie D

Nella partita tra Angolana e Santegidiese, la squadra ospite ha conquistato una vittoria schiacciante con un punteggio di 6-0. La gara si è svolta allo stadio Petruzzi, dove la Santegidiese ha dominato in ogni reparto, assicurandosi il passaggio in Serie D. La difesa dell'Angolana ha subito sei reti, mentre i protagonisti della squadra vincente hanno segnato più volte, lasciando poco spazio alle ripartenze avversarie.

? Cosa scoprirai Come ha fatto la difesa dell'Angolana a subire sei reti?. Chi sono i protagonisti del monologo della Santegidiese al Petruzzi?. Perché il colpo subito dall'Angolana chiude definitivamente le speranze?. Quando giocherà la Santegidiese la sfida nazionale contro l'Ars et Labor?.? In Breve Marcatori Santegidiese: Pastore, Quirino, doppietta Idoyaga, Arboleda e rigore di Dal Cason.. Santegidiese giocherà playoff nazionale contro Ars et Labor Ferrara il 24 maggio.. Penne si salva contro Virtus Cupello grazie alle reti di Stivaletta e Cissè.. Montani e Virtus Cupello disputeranno lo scontro salvezza contro il Montorio domenica prossima.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Angolana ko 0-6: la Santegidiese travolge il Petruzzi e sbarca in Serie D Notizie correlate Niscemi in crisi: terzo ko consecutivo, il Giarre li travolge 2-1Il Niscemi subisce un pesante colpo nel Girone B dell’Eccellenza, soccombendo fuori casa contro il Giarre per 2-1. Baseball: il Parma travolge il Grosseto con un doppio KO nettoIl weekend di apertura della stagione di baseball per il Grosseto si è concluso con un doppio scontro durissimo al campo Nino Cavalli di Parma, dove... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Eccellenza Abruzzo: i risultati della 32^ giornata - Notizie; Eccellenza Abruzzo: i risultati della 34^ giornata. Eccellenza, Sant straripante: Angolana è sotterrata 0-6!I vibratiani accedono alla fase nazionale dei playoff contro la ex Spal. Sarà Penne-Montorio la sfida finale per la salvezza ... ekuonews.it Eccellenza, Angolana e Santegidiese: chi tra le due?TERAMO - È sceso il sipario sulla regular season dell’Eccellenza 2025/26, un campionato che si è chiuso con cifre da capogiro: 880 gol segnati, 12 in più della precedente annata, con il record di 40 r ... ekuonews.it Finale playoff senza storia quella tra Renato Curi Angolana e Santegidiese 1948. - facebook.com facebook