Niscemi in crisi | terzo ko consecutivo il Giarre li travolge 2-1

Il Niscemi ha subito la sua terza sconfitta consecutiva nel Girone B dell’Eccellenza, perdendo 2-1 in trasferta contro il Giarre. La squadra ha perso sul campo in una partita che ha visto il Giarre prevalere nel punteggio finale. La sconfitta rappresenta un nuovo passo falso per il Niscemi in questa fase della stagione.

Il Niscemi subisce un pesante colpo nel Girone B dell’Eccellenza, soccombendo fuori casa contro il Giarre per 2-1. La sconfitta rappresenta il terzo ko consecutivo per la formazione guidata da Comandatore, che vede vacillare il percorso stagionale proprio mentre si avvicina il traguardo finale. L’andamento dei numeri e lo scontro a Giarre. Il bilancio tecnico della squadra gialloverde evidenzia una marcata discrepanza tra capacità offensiva e solidità difensiva. Con 48 reti realizzate a fronte di 34 subito, il collettivo niscemese presenta statistiche che ne riflettono l’imprevedibilità. Attualmente, il gruppo si trova al 38° posto in classifica, frutto di un percorso composto da 9 successi, 11 pareggi e 8 sconfitte.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Niscemi in crisi: terzo ko consecutivo, il Giarre li travolge 2-1 Basket - serie "DR1» maschile. Skywalkers al tappeto: terzo ko consecutivoPolisportiva Nicola Chimenti 75 SkyWalkers 54 POLISPORTIVA NICOLA CHIMENTI: Fulceri, Pino 4, Gamba 16, Gavazza 5, Salvadori 3, Palmieri 3, Bernardini... Leggi anche: Bormolini vince lo slalom di Spindleruv Mlyn: terzo successo consecutivo, Felicetti terzo dopo 10 anni