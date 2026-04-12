Baseball | il Parma travolge il Grosseto con un doppio KO netto

Il weekend di apertura della stagione di baseball per il Grosseto si è concluso con due sconfitte consecutive contro il Parma. La squadra locale ha subito due vittorie nette, portando a casa il doppio risultato positivo. Le partite si sono svolte sul campo di casa del Grosseto, con il Parma che ha dominato in entrambe le sfide. La prima gara si è conclusa con un punteggio di 10-2, mentre la seconda con un risultato di 8-1.

Il weekend di apertura della stagione di baseball per il Grosseto si è concluso con un doppio scontro durissimo al campo Nino Cavalli di Parma, dove la formazione ducale ha dominato la scena sportiva imponendosi sul Grosseto con due risultati netti: 11-1 al settimo inning nella prima sfida e 8-1 nella seconda prova. La squadra guidata da Saccardi, nonostante l’impiego di giocatori che hanno cercato di dare il massimo in una fase di preparazione apparentemente incompleta, ha mostrato una superiorità tecnica che ha messo in difficoltà i ragazzi toscani, costretti a gestire anche le assenze per infortunio di elementi chiave come Astorri e Garcia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Baseball: il Parma travolge il Grosseto con un doppio KO netto BJK Cup: l’Italia travolge il Giappone con un 3-0 netto e fulmineoL’Italia consolida la propria supremazia nel tennis femminile ottenendo una vittoria schiacciante sul Giappone per 3-0, un successo che permette alle... Leggi anche: ‘O SOLE MIO! L’Italia travolge il Messico con 3 homerun di Pasquantino e vola ai quarti del World Baseball Classic!