andrea sempio e chiara poggi approccio sessuale senza violenza

Andrea Sempio e la famiglia di Chiara Poggi si sono schierati insieme, opponendosi alla posizione della Procura di Pavia riguardo a un presunto approccio sessuale senza violenza. La vicenda coinvolge le parti e le accuse avanzate nel procedimento giudiziario in corso. Entrambe le parti hanno presentato le loro argomentazioni davanti al tribunale, continuando il confronto legale aperto tra loro.

Ancora una volta, Andrea Sempio e la famiglia di Chiara Poggi giocano dalla stessa parte, contro la Procura di Pavia. Il pm della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco ha formalmente accusato Sempio di omicidio volontario e non più in concorso: la mattina del 13 agosto del 2007 avrebbe dunque ucciso Chiara nella villetta familiare di via Pascoli e avrebbe agito da solo. Una ipotesi sconvolgente, perché di fatto obbligherebbe anche alla revisione del primo processo concluso con la condanna a 16 anni di carcere in via definitiva a carico del fidanzato della vittima, Alberto Stasi. Ospite a Quarto Grado su Rete 4, l'avvocato di Sempio Liborio Cataliotti ha contestato il movente che secondo gli inquirenti avrebbe spinto l'allora 19enne a uccidere Chiara: un rifiuto sessuale.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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