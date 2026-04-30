La procura ha contestato all'imputato di aver ucciso Chiara Poggi dopo che lei aveva rifiutato un suo approccio sessuale. Secondo l'accusa, l'omicidio sarebbe stato motivato da un sentimento di odio nei confronti della vittima, legato a quel rifiuto. L'uomo è accusato di aver commesso il delitto con l'aggravante di motivi abietti, specifica che si riferisce proprio a questa dinamica.

Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi, "con l'aggravante di aver commesso il fatto per motivi abietti, riconducibili all'odio per la vittima a seguito del rifiuto del suo approccio sessuale ". Lo sostiene la Procura di Pavia nell'invito a comparire con cui chiede all'indagato per l'omicidio di Garlasco di essere interrogato il prossimo 6 maggio. Una lite, poi i colpi ripetuti, almeno 12, inflitti soprattutto alla testa e anche sulle scale. Cambia la scena dell'omicidio di Garlasco e cambia l'autore del delitto di Chiara, uccisa con un' arma che resta sconosciuta la mattina del 13 agosto del 2007. Nell'atto la Procura spiega che Sempio, "dopo una iniziale colluttazione, colpiva reiteratamente la vittima con un corpo contundente (dapprima in regione frontale sinistra e in regione zigomatica destra), facendola cadere a terra".🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Chiara Poggi rifiutò un approccio sessuale e lui la uccise". L'accusa della procura contro Sempio

Garlasco, la nuova svolta: Chiara Poggi trovò i file porno di Stasi la sera prima del delitto

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+++ Delitto #Garlasco: Andrea Sempio accusato di aver ucciso Chiara Poggi da solo. In invito a comparire il 6 maggio la Procura Pavia modifica capo di imputazione per omicidio volontario togliendo parte su concorso con altri ignoti o con Stasi. +++ Questa se x.com