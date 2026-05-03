Andrea la maratona di New York e quella carrozzina donata da Zanardi | Il suo esempio è immortale

Andrea ha partecipato alla maratona di New York e ha ricevuto una carrozzina donata da Zanardi. Questi fatti sono stati ricordati durante un'intervista nel suo ufficio comunale a Zogno, dove lavora. La carrozzina e la corsa sono stati citati come esempi di ispirazione, e Andrea ha dichiarato che l'esempio di Zanardi rimarrà sempre vivo. La conversazione si è concentrata sui momenti significativi della sua esperienza e sulla figura di Zanardi.

Appesa al muro della scrivania, nel suo ufficio all’interno del Comune di Zogno, dove lavora nei servizi demografici, Andrea Offredi conserva una targa raffigurante due foto di Alex Zanardi, accompagnate da altrettante frasi in inglese: “Great things never come from comfort zones” e “The work of today will make the success of tomorrow”. Tradotto: “Le grandi cose non nascono mai dalle zone di comfort” e “Il lavoro di oggi sarà il successo di domani”. Parole che sintetizzano con chiarezza la vita di Alessandro, costruita andando oltre, sempre, anche quando il limite sembrava invalicabile. Il lascito di un uomo spentosi nella sera del primo...🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Leggi anche: Saviano: “Fin quando quella dirigenza dell’Inter rimarrà al suo posto, il campionato non avrà la dignità per essere da esempio” Donata una carrozzina verticalizzante all'Unità spinale e GracerUn dispositivo medico di assistenza concepito per prevenire complicanze circolatorie e problematiche dell’apparato muscolo-scheletrico, ma... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Andrea, la maratona di New York e quella carrozzina donata da Zanardi: Il suo esempio è immortale; Addio ad Alex Zanardi, celebre pilota e atleta paralimpico: un supereroe dei nostri tempi. Il cordoglio delle istituzioni; Addio ad Alex Zanardi, il campione che non si è mai arreso: l’incidente e la seconda vita che lo ha reso leggenda; È morto Alex Zanardi, il pilota che ha sfidato la vita. Domenica la maratona di New York con tante storie targate BergamoÈ il sogno di ogni maratoneta: essere sul ponte di Verrazzano la prima domenica di novembre alla partenza della maratona di New York. Un sogno che domenica 3 novembre si tramuterà in realtà per la ... ecodibergamo.it Maceratesi alla maratona di New York: Una sfida per andare oltre i limitiL’impresa nella Grande Mela di Andrea Leonori e dei fratelli Stefano ed Emilio Lisi: un’emozione unica Due milioni di persone lungo le strade per sostenerci. In gara anche atleti in carrozzina, sono ... ilrestodelcarlino.it JUST IN: First-ever “AI Slop Con” hackathon debuts in New York City. x.com BTV News canale 85. . BARI–NEW YORK, DECOLLA IL VOLO DIRETTO: LA PUGLIA SI APRE AGLI USA #aeroportidipuglia #volobarinewyork #regionepuglia #baritvnewscanale85 #btvnewscanale85 - facebook.com facebook