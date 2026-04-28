Donata una carrozzina verticalizzante all' Unità spinale e Gracer
È stata consegnata un carrozzina verticalizzante all'Unità spinale e Gracer, un dispositivo medico progettato per migliorare la mobilità di chi ha problemi di postura e circolazione. Questo strumento mira a prevenire complicanze legate all'apparato muscolo-scheletrico e ai disturbi circolatori. La consegna rappresenta un intervento diretto a favorire l'autonomia e la sicurezza delle persone coinvolte, migliorando così la loro quotidianità.
Un dispositivo medico di assistenza concepito per prevenire complicanze circolatorie e problematiche dell’apparato muscolo-scheletrico, ma soprattutto uno strumento in grado di restituire autonomia, sicurezza e qualità della vita. La carrozzina 18,68E Hi-Lo verticalizzante Vassilli, donata.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Notizie correlate
Polizia di Stato in visita all'Unita Spinale del CTO di Roma in occasione della Pasqua(Agenzia Vista) Roma, 31 marzo 2026 In occasione dell'imminente Pasqua, l'Ufficio IV - Comunicazione Istituzionale della Polizia di Stato ha fatto...
Polizia di Stato in visita all'Unita Spinale del CTO di Roma in occasione della Pasqua – Il video(Agenzia Vista) Roma, 31 marzo 2026 In occasione dell’imminente Pasqua, l’Ufficio IV – Comunicazione Istituzionale della Polizia di Stato ha fatto...