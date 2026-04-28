Donata una carrozzina verticalizzante all' Unità spinale e Gracer

È stata consegnata un carrozzina verticalizzante all'Unità spinale e Gracer, un dispositivo medico progettato per migliorare la mobilità di chi ha problemi di postura e circolazione. Questo strumento mira a prevenire complicanze legate all'apparato muscolo-scheletrico e ai disturbi circolatori. La consegna rappresenta un intervento diretto a favorire l'autonomia e la sicurezza delle persone coinvolte, migliorando così la loro quotidianità.