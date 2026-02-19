Roberto Saviano critica duramente la dirigenza dell’Inter, sostenendo che la loro permanenza compromette la credibilità del calcio italiano. La causa deriva dalle recenti decisioni prese dai vertici del club, che secondo lo scrittore minano la trasparenza e l’etica sportiva. Saviano afferma che finché questa squadra dirigenziale resterà al comando, il campionato non potrà essere un modello di integrità. La sua denuncia si basa su episodi recenti di comportamenti discutibili all’interno della società nerazzurra. Saviano non ha intenzione di fermarsi e continua a chiedere cambiamenti immediati.

Roberto Saviano risponde e rilancia le sue accuse. Non solo alla dirigenza dell’Inter ma al senatore Walter Verini membro della Commissione Antimafia e coordinatore del comitato ultras e criminalità in Commissione Antimafia. Verini, dopo le accuse di Saviano di domenica scorsa, gli aveva risposto mercoledì dalla Gazzetta dello Sport con un articolo così titolato: “Saviano ha sbagliato, quel cartellino giallo non è certo Gomorra”. Saviano gli replica a muso duro, la mette sul terreno della lotta al mafia (partendo ovviamente dalla sentenza di condanna di Milano e da ciò che è scritto nella sentenza, ossia sudditanza della dirigenza dell’Inter alle componenti mafiose del tifo organizzato interista). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Saviano: “Fin quando quella dirigenza dell’Inter rimarrà al suo posto, il campionato non avrà la dignità per essere da esempio”

