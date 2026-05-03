Ancora bombolette di protossido d' azoto abbandonate l' allarme dei volontari | Usate come droga della risata

Ancora ritrovamenti di bombolette di protossido d'azoto nel territorio del Meratese. Questa volta, le bombolette sono state trovate a Brivio, nella zona di Molinazzo, da volontari che hanno segnalato l'abbandono di diversi contenitori. Le bombolette vengono spesso utilizzate come droga della risata, e i volontari hanno lanciato un nuovo allarme sulla diffusione di questo fenomeno nella zona.

Ennesimo ritrovamento di bombolette di protossido d'azoto nel Meratese, in questo caso a Brivio, località Molinazzo. Lo segnalano i volontari lecchesi di Plastic Free - impegnati da tempo nella raccolta di rifiuti abbandonati sul territorio provinciale - lanciando l'allarme sul probabile utilizzo.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Droga del palloncino a Roma: nel tettuccio dell'auto protossido d'azoto, ecstasy e cocaina Rovellasca: allarme droga della risata, la sfida per proteggere i giovaniStasera, venerdì 10 aprile, la sala consiliare di via De Amicis a Rovellasca ospiterà un incontro cruciale per la sicurezza sociale del territorio...