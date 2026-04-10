Venerdì 10 aprile alle 21, nella sala consiliare di Rovellasca, si terrà un incontro dedicato alla questione della diffusione di sostanze stupefacenti tra i giovani. L’appuntamento mira a discutere delle preoccupazioni legate all’uso di droga, in particolare quella chiamata “della risata”. La serata rappresenta un momento di confronto tra amministratori e cittadini per affrontare l’argomento in modo diretto e informativo.

Stasera, venerdì 10 aprile, la sala consiliare di via De Amicis a Rovellasca ospiterà un incontro cruciale per la sicurezza sociale del territorio alle ore 21. L’amministrazione comunale ha organizzato una serata di approfondimento e prevenzione focalizzata sul fenomeno del protossido di azoto, sostanza nota comunemente come droga della risata, che sta colpendo con crescente frequenza le fasce più giovani della popolazione. Un presidio formativo tra scuola e famiglia. L’iniziativa nasce dalla necessità di fornire strumenti pratici di difesa e consapevolezza a tutta la comunità locale. Il dibattito, ad ingresso gratuito, vedrà il coinvolgimento diretto di docenti, nuclei familiari e ragazzi, con l’obiettivo di decodificare la realtà dietro l’uso improprio di questa sostanza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rovellasca: allarme droga della risata, la sfida per proteggere i giovani

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Droga della risata lungo l’Adda: ''Sempre più bombolette, segnali che non possono essere ignorati”Brivio (Lecco), 6 febbraio 2026 – Decine e decine di bombolette droga della risata abbandonati ovunque.

Droga della risata, a Rovellasca un incontro aperto a insegnanti, giovani e famiglieLa serata, in programma questa sera alle 21, vedrà la partecipazione di esperti del settore delle dipendenze per spiegare rischi e segnali legati all’uso improprio del protossido di azoto ... varesenews.it

Allarme droga della risata. A Limbiate divieto di gasLa chiamano droga della risata, ma il nome alleggerisce solo in apparenza un fenomeno che sta entrando con rapidità nel consumo giovanile. Il protossido d'azoto, noto anche come gas esilarante, è da ... ilgiornale.it