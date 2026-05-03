Ancora alcolici a minorenni | sigilli ad un bar nell’avellinese

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Avellino hanno sequestrato bevande alcoliche in un bar dell’avellinese. Durante un controllo, sono state trovate e sigillate alcune bottiglie di alcolici destinate a minorenni. L’attività si è svolta senza incidenti e senza ulteriori contestazioni, proseguendo le verifiche sul rispetto delle norme di vendita e somministrazione di alcolici.

Tempo di lettura: < 1 minuto I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Avellino, unitamente ai colleghi della locale Stazione, hanno proceduto al controllo di un esercizio pubblico ove militari operanti, anche in abiti civili, hanno sorpreso il titolare nell’atto di somministrare cocktail alcolici a due minori. Per quanto accertato, l’esercente è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino ed è stata avanzata proposta di sospensione dell’attività ai sensi dell’art. 100 TULPS. Contestualmente è stato richiesto l’intervento di personale dell’ASL di Avellino, che ha disposto la sospensione dell’attività per gravi carenze igienico-sanitarie.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ancora alcolici a minorenni: sigilli ad un bar nell’avellinese Notizie correlate Busto Arsizio, droga in bagno e alcolici a minorenni: 15 giorni di chiusura per un barBusto Arsizio (Varese), 14 marzo 2026 – Servivano alcolici a ragazzi minorenni, nascondevano droga nel bagno dei dipendenti e ospitavano clienti con... Market chiuso: alcolici venduti ai minorenniLicenza sospesa per 15 giorni, e ulteriori conseguenze per aver coperto l’avviso della Questura con il foglio "Chiuso per feria". Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Alcol ai minori, chiuso un altro locale della movida: scatta la sospensione per una settimana; Alcol ai minori ad Asti: scatta la chiusura del bar dopo il ricovero d’urgenza di un giovane; Stop alla malamovida: Sarà tolleranza zero a chi dà alcol ai minorenni; Alcol ai minori: chiuso per cinque giorni un bar di Santa Margherita Belice. Sorpreso a somministrare cocktail alcolici a due minori: denunciato titolare di un localeAVELLINO- Sorpreso a vendere alcol a minorenni, denunciato il titolare di un locale nella città capoluogo. Ad eseguire i controlli i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di A ... irpinianews.it Alcol ai minori: chiuso per cinque giorni un bar di Santa Margherita BeliceIl questore della Provincia di Agrigento, Tommaso Palumbo, ha disposto la sospensione dell’attività per un bar del centro cittadino di Santa Margherita di Belice della durata di cinque giorni. A ... lasicilia.it I controlli dei Carabinieri anche in abiti civili per scoprire eventuali somministrazioni di alcolici ai minori. Chiesta la sospensione del locale - facebook.com facebook