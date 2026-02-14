Market chiuso | alcolici venduti ai minorenni

Un market è stato chiuso per 15 giorni dopo aver venduto alcolici ai minorenni. La polizia ha scoperto che il negozio aveva nascosto l’avviso ufficiale con un cartello

Licenza sospesa per 15 giorni, e ulteriori conseguenze per aver coperto l’avviso della Questura con il foglio "Chiuso per feria". Nel mirino della polizia, il minimarket etnico in via Tripoli, strada parallela a corso Umberto I. Nei giorni scorsi, la polizia locale di Civitanova ha segnalato alcuni episodi di cessione di alcolici a minorenni nel negozio di alimentari, e il mancato rispetto dell’ordinanza del sindaco sul divieto vendita di bevande in contenitori di vetro la notte di Capodanno. La divisione di polizia amministrativa e sociale della Questura di Macerata ha dunque avviato un’istruttoria, che ha permesso di approfondire le reiterate violazioni amministrative delle norme che disciplinano l’attività commerciale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Market chiuso: alcolici venduti ai minorenni Alcolici venduti ai minorenni e non solo: chiude un locale del centro Questa mattina i carabinieri dell’Alto Adige hanno chiuso un locale nel centro città. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. She sold drinks at a bar, caught him cheating, and broke up; he deeply regretted it. Argomenti discussi: Market chiuso: alcolici venduti ai minorenni. Gestore di market fa cassa vendendo alcolici a una minorenneLa Spezia, 13 gennaio 2020 - Vendere alcolici ai minorenni è proibito dalla legge ma non tutti, purtroppo, rispettano questo divieto, che oltretutto chiama in causa anche il senso di responsabilità ... lanazione.it Hippie Market protagonista del weekend di San Valentino e del gran finale del Carnevale Due giorni imperdibili Tra concerti, spettacoli, artisti di strada, talk, artigianato, vintage ricercato, street food e momenti da condividere. Tre sale al chiuso e un gia facebook