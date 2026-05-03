Nella notte, uno scooter è finito in un fosso ad Ancona, lasciando ferito un uomo di 30 anni. Secondo quanto ricostruito, i pedoni che si trovavano lungo la strada avrebbero incrociato improvvisamente il percorso del mezzo, causando la perdita di controllo. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’incidente e sui soggetti coinvolti che, secondo le prime testimonianze, erano presenti sul luogo al momento dello scontro.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i pedoni a causare la perdita di controllo?. Chi sono le persone che hanno incrociato lo scooter nella notte?. Perché la presenza della Croce Gialla ha salvato la vita al ragazzo?. Quali accertamenti tecnici definiranno la dinamica dell'incidente in via Castellano?.? In Breve Incidente avvenuto verso l'1.30 tra via del Castellano e strada Montacuto.. Il conducente ha riportato un trauma cranico presso l'ospedale di Torrette.. Soccorso tempestivo della Croce Gialla presente per un evento locale in zona.. Autorità indagano su visibilità e velocità dopo l'incontro con i pedoni.. Un trentenne anconetano è finito in un fosso nella notte tra venerdì e sabato verso l’1.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ancona, scooter in un fosso: 30enne ferito dopo l’incontro con i pedoni

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