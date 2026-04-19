Con lo scooter in un fosso | finisce in Rianimazione dopo l’impatto

Un incidente si è verificato a Busseto, dove un motociclista è finito in un fosso dopo aver perso il controllo dello scooter. L’uomo è stato trasportato d’urgenza in ospedale e si trova in condizioni critiche. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che stanno accertando le cause dello scontro. La strada è stata temporaneamente chiusa durante le operazioni di soccorso.

Finisce con lo scooter in un fosse: gravissimo in Rianimazione dopo l'impatto uno scooterista a Busseto. È accaduto stamattina ed è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso per le cure all'uomo rimasto coinvolto nell'incidente le cui cause cadono in corso di accertamento. L'uomo ha.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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