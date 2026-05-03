Ancona | il sacrificio del giovane partigiano Germontari torna in memoria

A Ancona, si ricorda il giovane partigiano ucciso sul Monte Sant’Angelo. La sua storia viene rivissuta attraverso i dettagli dell’eccidio che ha portato alla morte di Germontari. Sono stati ricostruiti i momenti in cui ha perso la vita e le circostanze dell’azione che ha portato al suo assassinio. La memoria di quei fatti viene mantenuta viva attraverso testimonianze e rievocazioni storiche.

? Cosa scoprirai Chi era davvero il giovane partigiano ucciso sul Monte sant'Angelo?. Come è avvenuto l'eccidio che ha strappato la vita a Germontari?. Perché la storia di questo ventenne interroga le nuove generazioni?. Cosa deve fare la comunità per non dimenticare quel sacrificio?.? In Breve L'assessore Marco Battino ha guidato la cerimania per il ventenne medagliato al valore.. L'eccidio nazifascista avvenne il 4 maggio 1944 sul Monte sant'Angelo di Arcevia.. Le istituzioni invitano scuole e famiglie a integrare la memoria nei percorsi formativi.. La riflessione mira a coinvolgere le nuove generazioni nella partecipazione civile attiva.....🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ancona: il sacrificio del giovane partigiano Germontari torna in memoria Notizie correlate Ad Ancona la commemorazione del giovane partigiano Walter Germontari, medaglia di bronzo al valore militareANCONA – Ancona ha commemorato il giovane partigiano Walter Germontari, medaglia di bronzo al valore militare giustiziato, appena ventenne, durante... Asti, memoria per i giovani agenti: il sacrificio del 1950La comunità di Asti commemora oggi il 174° anniversario della nascita della Polizia di Stato con una serie di momenti istituzionali dedicati alla... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a San Severino per la Festa della Liberazione; Ristopro, c’è Nocera: la salvezza in 40 minuti; 25 Aprile, il sindaco Silvetti bacchetta la piazza: Oggi potevamo essere molti di più; Under 19 Virtus Assisi, orgoglio del territorio: talento, sacrificio e un sogno che continua a crescere (foto). Non devono mancare sacrificio e corsa. C’è convinzione e voglia di risalire in classificaDovremo ripetere la prestazione contro il Giulianova, non devono mancare sacrificio e corsa. Mister Stefano Cuccù parla così in vista del derby odierno del Castelfidardo sul campo della Vigor ... ilrestodelcarlino.it Stage UISP – Domenica 10 Maggio Sarò ad Ancona, presso la Palestra Comunale di Staffolo, per una mattinata di studio e pratica insieme sul tatami Un’occasione per approfondire il Judo, confrontarsi e crescere insieme Per info e adesioni: Claudi - facebook.com facebook "Ancona porta d'Oriente", il convegno in programma alla Mole Vanvitelliana x.com