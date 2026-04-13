Asti ricorda oggi il 174° anniversario della nascita della Polizia di Stato con una cerimonia ufficiale. La comunità locale si riunisce per celebrare questa ricorrenza, dedicando alcuni momenti alla memoria dei poliziotti caduti nel corso degli anni. La commemorazione si svolge con interventi e commemorazioni pubbliche, mantenendo vivo il ricordo di chi ha sacrificato la propria vita per il servizio.

La comunità di Asti commemora oggi il 174° anniversario della nascita della Polizia di Stato con una serie di momenti istituzionali dedicati alla memoria dei caduti. Le celebrazioni, che coinvolgono la Questura e l’Associazione Nazionale della Polizia di Stato, portano l’attenzione sulla storia del servizio pubblico attraverso il ricordo di due giovani agenti morti in un incidente stradale nel 1950. Il sacrificio di Lanza e Salvinelli nella notte del 1950. Il cuore della ricorrenza odierna risiede nel tributo reso ai due appartenenti al vecchio Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, Giovanni Lanza e Mario Salvinelli. La tragedia che li ha colpiti avvenne nella notte del 16 agosto 1950, quando i due operatori si trovavano impegnati in un intervento di soccorso presso lo scalo ferroviario di San Damiano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Asti, memoria per i giovani agenti: il sacrificio del 1950

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