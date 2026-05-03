Ancona basta il pari | 1-1 con il Notaresco i biancorossi chiudono al secondo posto

L'Ancona ottiene un pareggio 1-1 contro il Notaresco nell'ultima giornata di campionato, consolidando la seconda posizione in classifica. La squadra di Maurizi conclude così la stagione regolare con il secondo posto, che garantirà l'accesso ai playoff. La partita si è disputata a una settimana dal risultato che avrebbe potuto portare alla promozione diretta, ma il pareggio ha comunque confermato la posizione finale dei biancorossi.

ANCONA - Secondo posto e play-off. Questo il verdetto per l’Ancona di Maurizi, che a una settimana dall’amaro epilogo legato alla volata per primo e promozione diretta, negli ultimi 90’ di regular season non va oltre il pari contro il Notaresco confermando la propria posizione in virtù del.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate I ragazzi della Motto chiudono la stagione con un secondo posto in serie BSi è chiusa con un bel secondo posto a Terni l’avventura stagionale della Raffaello Motto nella Serie B di ginnastica artistica maschile, andando... Italia travolgente contro il Senegal: le Azzurre chiudono le qualificazioni mondiali al secondo postoLa partita di San Juan è rimasta in equilibrio soltanto nei primissimi istanti, fino al 2-2 iniziale. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Serie D, Ancona: la fine di un bellissimo sogno. Ostiamare in C; Frazioni dimenticate: Bandi a costo zero per i locali comunali; Questione di pari che servono a poco: Vigor Castelfidardo retrocede, altra rimonta subita dal Vismara; PalaGuerrieri, ora la fine dei lavori è il 19 agosto. Ancona, amaro ‘game over’. Dorici bloccati sul pari a L’Aquila, l’Ostiamare vince e sale in CNella penultima di campionato i biancorossi non vanno oltre lo 0-0 al Gran Sasso e la capolista piegando di misura il Termoli sale a +4 blindando matematicamente il primo posto. Con il pari interno ... anconatoday.it Ancona, punto prezioso. I dorici in difficoltà e con tanti infortunati non vanno oltre il pari a Pomezia ma mantengono la vettaPOMEZIA L'Ancona si deve accontentare di un punto in una trasferta trappola come si stava per rivelare quella di Pomezia. Un punto che le consente, comunque, di restare in vetta alla classifica sempre ... corriereadriatico.it Ancona - Piccolo cane azzannato da pitbull, ferita anche la proprietaria https://veratv.it/articoli/id-81682/ancona---piccolo-cane-azzannato-da-pitbull-ferita-anche-la-proprietaria facebook Appalto integrato da 7,3 milioni per fabbricato accoglienza viaggiatori porto Ancona. Bando di gara dell'Autorità portuale pubblicato sulla Gazzetta Europea #ANSA x.com