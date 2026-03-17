Italia travolgente contro il Senegal | le Azzurre chiudono le qualificazioni mondiali al secondo posto

L’Italia femminile di basket ha concluso le qualificazioni mondiali con una vittoria schiacciante contro il Senegal, con il punteggio di 85-35. La squadra ha terminato il torneo al secondo posto nel girone, dietro agli Stati Uniti. La partita si è svolta senza particolari incidenti, evidenziando la supremazia delle azzurre in questa fase della competizione.

La partita di San Juan è rimasta in equilibrio soltanto nei primissimi istanti, fino al 2-2 iniziale. Da lì in poi, però, il confronto ha preso una direzione chiarissima: l’Italia ha alzato subito intensità, ritmo e qualità offensiva, scavando un solvo profondo già nel primo quarto. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it Le Azzurre hanno approfittato delle tante difficoltà del... 🔗 Leggi su Sportface.it

Articoli correlati

Basket femminile: l’Italia demolisce il Senegal e chiude al secondo posto le qualificazioni mondialiChiude in bellezza l’Italia femminile del basket, che dopo aver conquistato matematicamente la qualificazione ai Mondiali di Berlino 2026 battendo la...

LIVE Italia-Senegal 34-13, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: azzurre ampiamente superiori a metà secondo quartoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Timeout Senegal con 5’28” alla fine del secondo quarto.

Una raccolta di contenuti su Italia travolgente

Temi più discussi: Italia travolgente all’esordio: Porto Rico ko nel pre-Mondiale; Poule scudetto, Piacenza femminile travolgente; Dea, notte da incubo; Giovanissimi U14: Ramacca travolgente, 5-1 al Qal'At.

Pre-Mondiale 2026: Italia travolgente all’esordio, Porto Rico battuto 78-41La Nazionale Femminile debutta con un netto 78-41 su Porto Rico nel torneo pre-Mondiale di San Juan. Verona MVP con 16 punti. Prossima sfida contro la Nuova Zelanda ... calciomagazine.net

Sei Nazioni di rugby, l'Italia perde 33-8 contro la Francia a LilleUn'altra sconfitta per l'Italia nel Sei Nazioni di rugby. Contro la Francia, a Lille, non è arrivato il miracolo e gli Azzurri guidati dal ct Gonzalo Quesada sono stati sconfitti 33-8 nel match valido ... tg24.sky.it

Campionati Europei di JuJitsu – Heraklion Partenza straordinaria per il Team Italia: 7 medaglie nella prima giornata: Heraklion (Grecia) – Inizio travolgente per il Team Italia ai Campionati Europei di JuJitsu in corso a Heraklion. La prima giornata di gare si chi - facebook.com facebook