i ragazzi della motto chiudono la stagione con un secondo posto in serie b

La stagione della squadra di ginnastica artistica maschile si è conclusa con un secondo posto a Terni, nella classifica finale della Serie B. La formazione ha ottenuto un buon risultato, avvicinandosi alla promozione in A2, che però non è stata raggiunta di poco più di un punto. La competizione si è svolta tra vari team, con la squadra che ha concluso l’anno sportivo con una prestazione positiva.

Si è chiusa con un bel secondo posto a Terni l’avventura stagionale della Raffaello Motto nella Serie B di ginnastica artistica maschile, andando vicina anche alla promozione in A2, sfumata per poco più di un punto. Nessun rimpianto, comunque, per la società viareggina, che per la prima volta nella sua storia ha preso parte al campionato con una formazione composta interamente da ginnasti del vivaio. In Umbria i ragazzi della Motto hanno totalizzato 144.350 punti, preceduti soltanto dalla Kines Roma, vittoriosa con 145.500. Nelle due precedenti prove, disputate a Modena e Biella, avevano invece concluso sesti: risultati che hanno determinato la quarta posizione finale con 287.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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