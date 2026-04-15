Robertson, uno dei giocatori più rappresentativi del Liverpool, è stato un protagonista importante per il club. Arrivato come riserva durante un periodo di retrocessione, in nove anni ha contribuito a portare la squadra a successi importanti, vincendo numerosi titoli e diventando un punto di riferimento nel ruolo. La sua carriera al Liverpool si conclude dopo aver lasciato un’impronta significativa nella storia del club.

Il calcio è pieno di eroi e povero di leggende, e un motivo c'è: tanti gol e tante vittorie ti possono fare eroe, ma è solo un popolo che ti rende leggenda e per entrare nel suo cuore devi essere uno di loro e non volarci sopra. Giova ricordarlo perché una leggenda sta per salutare definitivamente il suo popolo. E mentre il club emette il comunicato che annuncia che a fine stagione alla scadenza del contratto le due strade si separeranno, lui nella sua prima intervista ci tiene a chiarire che "lascerò che siano gli altri a dire se sono o meno una leggenda per questo club, chi mi conosce bene sa che non lo accetterò mai. So solo che fin dal primo momento in cui sono entrato in squadra ho solo avuto la voglia di portarla più in alto possibile".🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Robertson, l'ultima leggenda del popolo. È stato il Liverpool, non ci ha solo giocato

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Robertson ufficializza l’addio al Liverpool, il Milan fiuta il colpo a parametro zero #milan #mercato #robertson x.com