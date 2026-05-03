Amministrative Basile presenta Lavoro e Solidarietà | nuova lista in campo per le comunali

In vista delle prossime elezioni comunali, Federico Basile ha annunciato la formazione di una nuova lista chiamata “Lavoro e Solidarietà”. La presentazione è avvenuta questa mattina nella Galleria Vittorio Emanuele, con candidati pronti a concorrere per i posti al Consiglio comunale e nelle Municipalità. La lista si inserisce nel quadro delle coalizioni già esistenti e mira a sostenere l’attuale candidato sindaco.

Nuovo tassello nella coalizione a sostegno di Federico Basile: questa mattina, nella Galleria Vittorio Emanuele, è stata presentata la lista “Lavoro e Solidarietà”, che schiera candidati al Consiglio comunale e alle Municipalità in vista delle elezioni amministrative.Dopo la presentazione delle.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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