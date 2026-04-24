Nel pomeriggio di oggi, presso il Comune di Avellino, è stata ufficialmente presentata la lista del Partito Democratico per le elezioni amministrative dei prossimi 24 e 25 maggio. La lista include i nomi dei candidati che concorreranno al rinnovo del Consiglio Comunale. Questi sono stati annunciati in una cerimonia pubblica, con la partecipazione di rappresentanti del partito e candidati stessi.

La lista è collegata alla candidatura a sindaco di Nello Pizza. La compagine presenta una ripartizione assolutamente paritaria di genere, una scelta politica consapevole e fortemente voluta dalla federazione del Pd irpino. VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno. VIDEO Benevento – Catania è già iniziata: in campo i commercialisti.. VIDEO Tante idee e voglia di crescere ancora: la storia dell’avvocato.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Amministrative, il Pd presenta già la lista: tutti i candidati

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