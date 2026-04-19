Nuovo candidato sindaco a Monteroni | in campo Massimo Bellini

A Monteroni di Lecce si apre una nuova fase politica con l’annuncio di un candidato sindaco. Si tratta dell’avvocato Massimo Bellini, che ha deciso di scendere in campo in vista delle prossime elezioni amministrative. La sua candidatura rappresenta un elemento di novità nel panorama locale, mentre le dinamiche politiche continuano a evolversi. La campagna elettorale si preannuncia più articolata con questa aggiunta alla lista dei pretendenti alla guida del paese.

MONTERONI DI LECCE – Si muove qualcosa a Monteroni di Lecce ed inizia a delinearsi più chiaramente il quadro in vista delle amministrative: c’è un nuovo candidato sindaco in corsa ed è l’avvocato Massimo Bellini.Ad annunciarlo è una nota in cui partiti e movimenti politici di sensibilità diverse.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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