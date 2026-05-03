Amministrative 2026 presentazione itinerante per i candidati di Colantonio

In vista delle elezioni amministrative di maggio, il candidato sindaco ha incontrato i cittadini in piazza insieme ai rappresentanti di tre partiti di coalizione. La presentazione si è svolta in modo itinerante, coinvolgendo diverse zone della città. I candidati delle liste che lo sostengono sono stati presentati ufficialmente nel corso di questa manifestazione pubblica. Le elezioni sono previste per il 24 e 25 maggio.

Mario Colantonio presenta in piazza i candidati di Lega, Azione Politica e Udc che lo sostengono alle elezioni amministrative di Chieti del 24 e 25 maggio.Una presentazione itinerante, sabato 2 maggio, articolata in due momenti: il primo, in piazza Vico, nel cuore del centro storico, e il secondo.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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