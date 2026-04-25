Amministrative 2026 tutti i candidati delle 3 liste a sostegno di Mario Colantonio

A Chieti, in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, sono state presentate tre liste che supportano il candidato sindaco Mario Colantonio. Questi sono i gruppi che si sono ufficialmente presentati per partecipare alla competizione elettorale, puntando a ottenere il consenso degli elettori nelle prossime consultazioni. La campagna elettorale è ormai alle fasi finali, con i diversi schieramenti pronti a presentare le proprie proposte.

Sono tre le liste a sostegno di Mario Colantonio, candidato sindaco di Chieti alle amministrative del 24 e 25 maggio prossimi. Colantonio è sostenuto dalla Lega, da Azione Politica e dall'Udc,Di seguito tutti i candidati divisi per listeLEGA Aceto LiberatoAntonioli LeilaBarbetta Maria PiaBucci.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Elezioni a Calvizzano, tutti i candidati delle liste a sostegno di Luciano BorrelliAnche a Calvizzano si torna al voto per il rinnovo dell’amministrazione comunale. Leggi anche: Elezioni Calvizzano, tutti i candidati delle liste a sostegno di Giacomo Pirozzi Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Amministrative 2026, anche l'Udc a sostegno del candidato sindaco Colantonio; Amministrative 2026, anche l'Udc a sostegno del candidato sindaco Colantonio; Elezioni a Chieti: l’Udc ufficializza il sostegno a Mario Colantonio; Elezioni comunali 2026, si chiudono le liste: i Comuni al voto. Elezioni comunali 2026: ecco tutte le liste e i candidatiElezioni amministrative 2026, si vota il 24 e il 25 maggio. Ecco i comuni al voto, le liste e il vademecum per votare ... infocilento.it Mario Colantonio - Il Sindaco del Fare updated his cover photo. - facebook.com facebook