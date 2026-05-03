Nella prima serata di sabato, il programma di Maria De Filippi si aggiudica la prima posizione tra gli ascolti televisivi. Su Rai1, il film “Dalla strada al palco” ha ottenuto circa due milioni di spettatori, confermando un buon risultato. Contestualmente, il pubblico ha seguito anche “Storie al bivio weekend”, che ha riscosso un buon riscontro tra gli ascoltatori. I dati Audiitel indicano una preferenza consolidata per queste produzioni nella serata di ieri.

Gli ascolti e i dati Auditel del sabato televisivo vedono su Rai1 Dalla Strada al Palco conquistare 2.711.000 spettatori pari al 19.3% (La Festa continua con Dalla Strada al Palco: 743.000 - 11.7%). Su Canale5 Amici prevale con una media di 2.937.000 spettatori pari a uno share del 22.2% (Amici Buonanotte: 1.237.000 - 21.3%). Su Rai2 The Rookie ottiene 581.000 spettatori pari al 3.6%. Su Italia1 Kung Fu Panda 2 totalizza 535.000 spettatori (3.3%). Su Rai3 Sapiens – Un Solo Pianeta arriva a 694.000 spettatori e il 4.5%. Su Rete4 Il compagno Don Camillo sigla 840.000 spettatori (5.6%). Su La7 In Altre Parole raduna 1.223.000 spettatori con il 7.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Amici di Maria De Filippi domina la prima serata. Bene Storie al bivio weekend

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