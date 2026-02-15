Antonella Clerici ha superato per la prima volta Maria De Filippi nelle ascoltate, grazie alla finale di The Voice Kids trasmessa mercoledì sera. La sfida tra i due volti della TV italiana si è consumata sui dati di ascolto, con la Clerici che ha ottenuto risultati sorprendenti rispetto alle aspettative. Tuttavia, questa competizione serrata tra conduttori alimenta un’ossessione per gli ascolti che rischia di danneggiare il modo di fare televisione, come dimostrano le polemiche e i commenti accesi sui social network.

Il giorno di San Valentino la finale di The Voice Kids su Rai1 batte, anche se di poco, C'è posta per te su Canale5, e sia la conduttrice di È sempre mezzogiorno che la Rai esultano per il risultato attraverso espressioni felici e comunicati stampa trionfanti anche se il vero terreno di battaglia è un altro. Da un po' di tempo a questa parte, infatti, X, il social che prima di Elon Musk si chiamava Twitter, è diventata la piattaforma sulla quale più si dibatte di questo argomento delicatissimo che sono gli ascolti della televisione del giorno prima, commentati e discussi con la stessa foga, tecnica e perizia che ci si aspetterebbe da un crollo finanziario di proporzioni bibliche o di una guerra nucleare ormai alle porte. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Antonella Clerici batte per la prima volta Maria De Filippi, ma l’ossessione tossica per gli ascolti non fa bene alla Tv

L'attenzione degli spettatori del sabato sera si concentra sui programmi televisivi, con Maria De Filippi che continua a dominare l'Auditel.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.