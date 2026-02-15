Antonella Clerici batte per la prima volta Maria De Filippi ma l’ossessione tossica per gli ascolti non fa bene alla Tv
Antonella Clerici ha superato per la prima volta Maria De Filippi nelle ascoltate, grazie alla finale di The Voice Kids trasmessa mercoledì sera. La sfida tra i due volti della TV italiana si è consumata sui dati di ascolto, con la Clerici che ha ottenuto risultati sorprendenti rispetto alle aspettative. Tuttavia, questa competizione serrata tra conduttori alimenta un’ossessione per gli ascolti che rischia di danneggiare il modo di fare televisione, come dimostrano le polemiche e i commenti accesi sui social network.
Il giorno di San Valentino la finale di The Voice Kids su Rai1 batte, anche se di poco, C'è posta per te su Canale5, e sia la conduttrice di È sempre mezzogiorno che la Rai esultano per il risultato attraverso espressioni felici e comunicati stampa trionfanti anche se il vero terreno di battaglia è un altro. Da un po' di tempo a questa parte, infatti, X, il social che prima di Elon Musk si chiamava Twitter, è diventata la piattaforma sulla quale più si dibatte di questo argomento delicatissimo che sono gli ascolti della televisione del giorno prima, commentati e discussi con la stessa foga, tecnica e perizia che ci si aspetterebbe da un crollo finanziario di proporzioni bibliche o di una guerra nucleare ormai alle porte. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Ascolti tv 14 febbraio 2026, Maria De Filippi battuta per la prima volta
Maria De Filippi regina dell'Auditel ma cresce la sfida con Antonella Clerici
L'attenzione degli spettatori del sabato sera si concentra sui programmi televisivi, con Maria De Filippi che continua a dominare l'Auditel.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Ascolti tv 7 febbraio, sfida aperta tra The Voice Kids e C’è Posta per Te; Ascolti tv sabato 7 febbraio: chi ha vinto tra C’è Posta Per Te e The Voice Kids, Affari Tuoi batte La Ruota; The Voice Kids si avvicina a C'è posta per te agli ascolti: Nek commenta il risultato e il rapporto con Maria De Filippi; Ascolti TV | Sabato 7 Febbraio 2026 C’è Posta per Te domina il sabato sera e batte The Voice Kids.
Clerici batte De Filippi e in Rai si esulta: Momento storico, C’è posta per te battuto per la prima voltaFonti Rai commentano su Fanpage.it lo storico sorpasso di The Voice Kids su C’è posta per te. Antonella Clerici batte Maria De Filippi. tra i corridoi di viale Mazzini si celebra l’impresa. fanpage.it
Clamoroso a San Valentino: The Voice Kids batte C’è posta per teClamoroso: nella serata del 14 febbraio 2026 Antonella Clerici con The Voice Kids batte C'è posta per te che non andava così male da secoli ... ultimenotizieflash.com
Ci sono dei momenti storici anche nel piccolo della televisione. Quella che ha firmato Antonella Clerici è una piccola grande impresa. Nessuno credeva che ce l'avrebbe fatta e invece è successo: Antonellina ha battuto sua maestà del sabato sera Maria de Fili facebook
Fallita anche la strategia di acquistare Gigi D’Alessio per sottrarlo a #TheVoice e tentare di indebolire il programma di Antonella Clerici. Risultato: Nek si è rivelato un ottimo innesto, ha vinto sia #TheVoiceSenior sia #TheVoiceKids. E #TheVoiceKidsIT ha battu x.com