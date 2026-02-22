Maria De Filippi regina in prima serata Stefano De Martino supera ancora Gerry Scotti
Maria De Filippi conquista il prime time grazie al suo programma, attirando un vasto pubblico televisivo. Stefano De Martino ottiene ancora più successo, superando Gerry Scotti negli ascolti del sabato sera. La gara tra conduttori si fa più accesa, con spettatori che preferiscono i volti noti di Mediaset. I dati di ascolto mostrano come le scelte di programmazione influenzino le preferenze del pubblico. La sfida tra i presentatori continua a coinvolgere gli spettatori televisivi.
Gli ascolti del sabato televisivo vedono su Rai1 L'eredità - Sfida tra giganti con Marco Liorni fermarsi a una media di 2.024.000 spettatori pari al 13.6%. Su Canale5 C'è Posta per Te con Maria De Filippi vola invece a una media di 3.930.000 spettatori con uno share del 28.4% (La Buonanotte: 1.345.000 - 23.5%), vincendo la serata. Su Rai2 le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 con il Pattinaggio artistico registrano una media di 1.963.000 spettatori pari all'11.1% con il Pattinaggio su Ghiaccio. Su Italia1 il film Dolittle diverte 725.000 spettatori (4.4%). Su Rai3 il film Quel pomeriggio di un giorno da cani con Al Pacino totalizza 527. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Milano-Cortina fa volare Rai2, Stefano De Martino supera ancora Gerry ScottiMilano-Cortina ha portato un aumento degli ascolti su Rai2, dove Stefano De Martino ha superato Gerry Scotti nel gradimento del pubblico.
Clerici supera De Filippi. De Martino meglio di Gerry Scotti, bene il pattinaggio su ghiaccioAntonella Clerici ha battuto Maria De Filippi nelle preferenze degli spettatori, grazie alla finale di The Voice Kids trasmessa su Rai1.
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Sanremo, De Martino smaltisce la delusione con Maria De Filippi: l’incontro (segreto) dopo il no di Carlo Conti; C’è Posta per Te vs. The Voice Kids: Antonella Clerici ha messo in difficoltà Maria De Filippi; C’è posta per te, le pagelle: Maria cattiva consigliera (3), la rivincita della moglie tradita (8), due figli spietati (2); Amici 25, anticipazioni, la rivoluzione di Maria: la giuria popolare gela i talent, la frecciatina di Briga su Sanremo e il pianto...
Lucio Presta colpisce duro anche Maria De Filippi coinvolgendo il Maestro VessicchioLucio Presta smaschera anche Maria De Filippi spinta ad essere poco professionale da una confessione di Vessicchio ... ilvicolodellenews.it
C’è Posta Per Te, colpo di scena prima di Sanremo: la clamorosa risposta che ha spiazzato Maria De FilippiScopri le anticipazioni della settima puntata di C'è Posta Per Te del 21 febbraio 2026. Storie emozionanti, ritorni dal passato e la sfida degli ascolti in TV. piudonna.it
La Ruota gira e il pubblico segue Samira Lui ribalta la domanda su un possibile addio di Gerry Scotti con una reazione davvero inaspettata! - facebook.com facebook