Riccardo Stimolo è stato eliminato dal programma Amici 25. Dopo l'eliminazione, ha condiviso di aver vissuto un momento difficile, caratterizzato da lacrime e timori riguardo al futuro. Ha parlato della paura di non poter lavorare nel settore musicale e ha menzionato le critiche online ricevute in seguito a polemiche sui suoi post considerati omofobi.

Riccardo Stimolo racconta il momento più difficile dopo l'addio al Serale: il timore di non lavorare nella musica e il peso delle critiche ricevute online dopo le polemiche per i suoi post omofobi. Sabato 2 maggio, in prima serata su Canale 5, è andata in onda la settima puntata del Serale di Amici 25, condotto da Maria De Filippi. Come previsto, la serata ha portato a una doppia eliminazione dopo le consuete tre manche. A finire al ballottaggio finale sono stati Lorenzo, Gard e Riccardo Stimolo. Uno dei due eliminati è stato proprio Riccardo, allievo di Rudy Zerbi, che ha dovuto lasciare definitivamente il talent. "Ho paura di non farcela": lo sfogo di Riccardo prima dell'eliminazione Poco prima del verdetto, Riccardo si è lasciato andare a un lungo sfogo con i compagni, mostrando .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Amici 25, Riccardo eliminato: le sue parole tra lacrime e paura del futuro

Amici 25 - Riccardo e Caterina - Piccola anima

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