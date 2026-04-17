Amici 25 anticipazioni 18 Aprile 2026 | l’eliminato tra Kiara Riccardo e Lorenzo

Il Serale di Amici 25 sta proseguendo e si avvicina la quinta puntata, che andrà in onda sabato 18 aprile 2026. Tra i concorrenti in gara, si fanno avanti le prime indiscrezioni riguardo al nome dell’eliminato, che potrebbe essere tra Kiara, Riccardo e Lorenzo. La puntata promette di essere ricca di emozioni, con confronti e prove che coinvolgono gli allievi in vista della prossima fase del talent.

Il Serale di Amici 25 prosegue ed emergono le prime indiscrezioni sull’ eliminazione della quinta puntata in onda sabato 18 Aprile 2026. La registrazione si è tenuta ieri e sono iniziate a circolare le prime novità sull’esito del ballottaggio finale. Scopriamo insieme chi si sarebbe salvato e chi invece sarebbe tornato a casa. Gli ospiti della quinta puntata del Serale Il ballottaggio finale. Al termine della registrazione del Serale di Amici 25, al ballottaggio finale finiscono Kiara Fina, Riccardo Stimolo e Lorenzo Salvetti. Sarà tra loro che verrà deciso chi dovrà lasciare definitivamente la scuola. I favoriti alla vittoria di Amici 25 Serale Amici 25, quinta puntata: lo spoiler sull’eliminato.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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