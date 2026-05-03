Amici 25 Riccardo eliminato | cosa ci insegnano le sue due crisi nell’ultima puntata del Serale

Durante la settima puntata del Serale di Amici 25, andata in onda sabato 2 maggio, Riccardo Stimolo è stato eliminato. La puntata ha visto due concorrenti uscire dalla gara, tra cui Riccardo. Sono state evidenziate due sue crisi durante la trasmissione, che hanno attirato l’attenzione nel corso della serata. La puntata si è conclusa con il suo addio alla competizione, lasciando spazio alle prossime sfide.

Roma, 3 maggio 2026 - Riccardo Stimolo è uno dei due eliminati al termine della settima puntata del Serale di Amici 25, quella andata in onda sabato 2 maggio. Una puntata che ha visto l’uscita di due cantanti: Gard e, appunto, Riccardo. Lacrime per entrambi, ma nel caso di Gard si è trattato di gioia e gratitudine. Anche perché il cantautore genovese ha ricevuto una proposta da una casa discografica e l’uscita dal talent show di Maria De Filippi coincide con l’inizio del lavoro sul proprio nuovo ep. La prima crisi di Riccardo.. Al termine della puntata di sabato 2 maggio del Serale di Amici 25 in ballottaggio erano tre cantanti: Lorenzo, Gard e Riccardo.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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