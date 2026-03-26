Amici 25 anticipazioni seconda puntata del serale | un alunno eliminato e due al ballottaggio

Sono state registrate le puntate del serale di Amici 25, che verranno trasmesse sabato 28 marzo. Durante la registrazione, sono stati eliminati alcuni allievi e altri sono finiti al ballottaggio finale. La seconda puntata, che sarà trasmessa tra pochi giorni, ha coinvolto diverse sfide tra gli studenti, determinando le eliminazioni e le scelte dei professori.

Si sono concluse le registrazioni della seconda puntata del serale di Amici 25 che andrà in onda sabato 28 marzo: ecco chi sono gli allievi eliminati e quelli finiti al ballottaggio finale. Oggi, 26 marzo 2026, negli studi del Centro di Produzione Titanus Elios, è stata registrata la prima puntata del Serale di Amici 25, che andrà in onda sabato 21 marzo 2026 in prima serata su Canale 5. Secondo le anticipazioni di SuperGuidaTV e dell'account X AmiciNews sul fronte musicale, The Kolors presenteranno il loro nuovo singolo Rolling Stone. In studio anche Luca Argentero e Belen Rodriguez. Per il cinema internazionale, Zendaya e Robert Pattinson presenteranno il film The Drama - Un segreto è per sempre, in uscita il 1° aprile. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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