Amici 25 pagelle settimo serale | fenomeno Carlo Amleto 10 Riccardo penitente 5

Nel settimo serale di Amici 25 su Canale 5, due concorrenti sono stati eliminati dalla categoria canto prima della semifinale. La puntata ha visto anche la partecipazione di Carlo Amleto, che ha ricevuto una valutazione di dieci, mentre Riccardo ha ottenuto un cinque. Questa edizione si sta svolgendo senza grandi sorprese, con l’unica eccezione rappresentata dalla performance di Amleto.

Serale numero sette, in quel di Amici 25 su Canale 5. Prima della semifinale, una doppia eliminazione tra le fila di canto, mentre questa edizione va avanti senza troppe sorprese (tranne una: Carlo Amleto). Ecco le nostre pagelle A una settimana dalla semifinale, Gard e Lorenzo sono fuori dalla scuola di Amici 25. La settima puntata del serale infatti, si è conclusa con una doppia eliminazione: i due ragazzi erano finiti al ballottaggio con Riccardo, per poi scoprire l'esito finale nella casetta. Questa edizione del talent show di Canale 5 prosegue senza grossi guizzi, tra la Celentano usurato personaggio bastian contrario, la Pettinelli che battibecca con Gigi D'Alessio e i ragazzi che, a turno, si esibiscono nelle sfide a squadre.🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Amici 25, pagelle settimo serale: fenomeno Carlo Amleto (10), Riccardo penitente (5) Notizie correlate Pagelle Serale Amici 2 maggio: Riccardo polemico, Emiliano fenomeno. Elena anima blues, Angie superRoma, 2 maggio 2026 - Ecco le pagelle della settima puntata del Serale di Amici 25 andata in onda sabato 2 maggio. Amici 25, le pagelle della quinta puntata del Serale: rinasce Riccardo (6,5), Gard (5) appanato e Kiara eliminataSabato 18 aprile 2026 è andata in onda la quinta puntata del Serale di Amici 25, dove si sfidano gli allievi di Maria De Filippi. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Amici 25, pagelle settimo serale: scontri durissimi tra prof, due eliminati e destini opposti. Gard firma, Riccardo resta senza; Amici di Maria De Filippi, top e flop settima puntata del Serale. Le pagelle. Amici 25, pagelle settimo serale: fenomeno Carlo Amleto (10), Riccardo penitente (5)Serale numero sette, in quel di Amici 25 su Canale 5. Prima della semifinale, una doppia eliminazione tra le fila di canto, mentre questa edizione va avanti senza troppe sorprese (tranne una: Carlo Am ... movieplayer.it Amici 25, pagelle settimo serale: scontri durissimi tra prof, due eliminati e destini opposti. Gard firma, Riccardo resta senzaTra canto e ballo, la puntata di Amici 25 scivola spesso dal talento al confronto diretto e non sempre elegante. Nel finale, due eliminazioni ... msn.com EDIZIONE STRAORDINARIA: Carlo Amleto è tornato a trovarci con la sua simpatia travolgente! #Amici25 x.com É impossibile non apprezzare Chopin e Carlo Amleto lo sa In diretta a Radio2 Social Club su #Radio2 e domani alle 8.45 su #Rai2 - facebook.com facebook