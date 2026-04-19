Amici 25 le pagelle della quinta puntata del Serale | rinasce Riccardo 6,5 Gard 5 appanato e Kiara eliminata

Sabato 18 aprile 2026 è andata in onda la quinta puntata del Serale di Amici 25, il talent condotto da Maria De Filippi. Durante la puntata, Riccardo ha ottenuto un voto di 6,5, mentre Gard ha ricevuto un 5 e si è esibito in modo meno convincente. Kiara è stata eliminata dal programma, lasciando il pubblico e i compagni di squadra. La serata ha visto anche altre performances e sfide tra gli allievi in gara.