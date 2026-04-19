Amici 25 le pagelle della quinta puntata del Serale | rinasce Riccardo 6,5 Gard 5 appanato e Kiara eliminata
Sabato 18 aprile 2026 è andata in onda la quinta puntata del Serale di Amici 25, il talent condotto da Maria De Filippi. Durante la puntata, Riccardo ha ottenuto un voto di 6,5, mentre Gard ha ricevuto un 5 e si è esibito in modo meno convincente. Kiara è stata eliminata dal programma, lasciando il pubblico e i compagni di squadra. La serata ha visto anche altre performances e sfide tra gli allievi in gara.
Sabato 18 aprile 2026 è andata in onda la quinta puntata del Serale di Amici 25, dove si sfidano gli allievi di Maria De Filippi. Qui le pagelle.🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Amici 25, le pagelle della quarta puntata del Serale: Elena (7,5) ed Angie (7) le favorite, eliminata Caterina (5,5)Sabato 11 aprile è andata in onda la quarta puntata del Serale di Amici 25, dove si sfidano gli allievi di Maria De Filippi.
Pagelle Serale Amici 25: Riccardo tremolante, Gard e Lorenzo uguali a tanti. Elena, Angie ed Emiliano sul podioRoma, 18 aprile 2026 - Ecco le pagelle della puntata di Serale di Amici 25 di sabato 18 aprile.
Contenuti e approfondimenti
Temi più discussi: Amici 25, le pagelle della quarta puntata del Serale: Elena (7,5) ed Angie (7) le favorite, eliminata Caterina (5,5); Amici 25, le pagelle della quarta puntata del Serale: Gard ritrova l'energia (7), Angie pronta per Broadway (8); Angie ed Elena devono vincere Amici 25, Riccardo e Lorenzo ancora in cerca di identità: le pagelle del Serale di sabato 11 aprile; Serale di Amici 2026, le pagelle dell’11 aprile: frecciata a De Martino (7), Celentano si commuove (9).
Amici 25, le pagelle del quinto serale: Emiliano emozionante, Celentano sorride (miracolo!) e il ballottaggio è un thrillerIl quinto appuntamento del Serale di Amici 25, in onda sabato 18 aprile, ha ufficialmente rotto gli indugi. Non è stata solo una sfida a colpi ... msn.com
Pagelle Serale Amici 25: Riccardo tremolante, Gard e Lorenzo uguali a tanti. Elena, Angie ed Emiliano sul podioNella puntata di sabato 18 aprile hanno iniziato a vedersi i reali valori in campo fra i concorrenti del talent show ... quotidiano.net
Moretta (Cuneo) - Il sentiero delle Ochette - Amici del Po - Una facile passeggiata in pieno relax. - facebook.com facebook
#Milan, #Allegri: "Io ct Solo gli amici di Livorno non ne parlano" #SkySport #SkySerieA #SerieA x.com