Amici 25 le pagelle della settima puntata del Serale | i graffi di Elena 7,5 eliminati Gard 5,5 e Riccardo 5,5

Sabato 2 maggio 2026 è andata in onda la settima puntata del Serale di Amici 25, il talent show condotto da Maria De Filippi. Durante la serata, gli allievi si sono esibiti in diverse prove, con alcune performance che hanno ricevuto valutazioni più alte rispetto ad altre. Tra i concorrenti, sono stati eliminati Gard e Riccardo, entrambi con un punteggio di 5,5, mentre Elena ha ottenuto un voto di 7,5 per la sua esibizione.

Sabato 2 maggio 2026 è andata in onda la settima puntata del Serale di Amici 25, dove si sfidano gli allievi di Maria De Filippi. Elena (7,5) si carica la puntata sulle spalle con "Another Love" di Tom Odell, eliminati Gard (5,5) e Riccardo (5,5). Qui le pagelle.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Amici 25, le pagelle della quinta puntata del Serale: rinasce Riccardo (6,5), Gard (5) appanato e Kiara eliminataSabato 18 aprile 2026 è andata in onda la quinta puntata del Serale di Amici 25, dove si sfidano gli allievi di Maria De Filippi. Amici 25, le pagelle della prima puntata del Serale: l’azzardo di Elena (7,5), eliminati Opi (4,5) e Michele (6)Sabato 21 marzo è andata in onda la prima puntata del Serale di Amici 25, dove si sfidano gli allievi di Maria De Filippi. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Serale di Amici 2026, le pagelle del 25 aprile: giudici senza coraggio (2), Cattelan che noia (3), Celentano regina (9); Amici 25, le pagelle della sesta puntata del Serale: lo stallo televisivo (4), Angie vicina al podio (7,5); Serale Amici 2026: le pagelle della sesta puntata del 25 aprile; Amici 25, pagelle sesto serale: Alessio candidato alla vittoria (8), la Celentano sacrifica Emiliano (4). Pagelle Serale Amici 2 maggio: Riccardo polemico, Emiliano fenomeno. Elena anima blues, Angie superContinuano anche nella settima puntata le stucchevoli e del tutto inutili polemiche fra i professori ... msn.com Amici di Maria De Filippi, top e flop settima puntata del Serale. Le pagelleNon esiste sabato per molti telespettatori senza Amici di Maria De Filippi. Su Canale 5 tra sabato 2 e domenica 3 maggio, infatti, è andata in onda la settima puntata del Serale del programma. La fina ... today.it Marco Bocci e Giulia Michelini tornano stasera in tv. Una delle coppie più belle della fiction italiana sarà ospite questa sera al serale di Amici. Sono sempre bellissimi. E se tornassero un giorno nei panni di Rosy e Calcaterra - facebook.com facebook Il ragazzo era a Desenzano su un pedalò con gli amici: «Li ho sentiti urlare, poi si sono immersi per cercarlo». Recuperato dalla Guardia costiera. x.com