Amici 25 le pagelle della settima puntata del Serale | i graffi di Elena 7,5 eliminati Gard 5,5 e Riccardo 5,5

Da fanpage.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 2 maggio 2026 è andata in onda la settima puntata del Serale di Amici 25, il talent show condotto da Maria De Filippi. Durante la serata, gli allievi si sono esibiti in diverse prove, con alcune performance che hanno ricevuto valutazioni più alte rispetto ad altre. Tra i concorrenti, sono stati eliminati Gard e Riccardo, entrambi con un punteggio di 5,5, mentre Elena ha ottenuto un voto di 7,5 per la sua esibizione.

Sabato 2 maggio 2026 è andata in onda la settima puntata del Serale di Amici 25, dove si sfidano gli allievi di Maria De Filippi. Elena (7,5) si carica la puntata sulle spalle con "Another Love" di Tom Odell, eliminati Gard (5,5) e Riccardo (5,5). Qui le pagelle.🔗 Leggi su Fanpage.it

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