Gard è stato eliminato da Amici 25 e ha commentato la decisione con entusiasmo, affermando di essere felice e di considerarla solo l'inizio di un percorso. Ha parlato della sua crescita personale durante il talent, delle sfide affrontate e delle opportunità che lo aspettano in futuro. Il cantante ha lasciato il programma con un atteggiamento positivo, guardando avanti con determinazione.

Gard commenta l'eliminazione da Amici con entusiasmo e guarda avanti: il cantante parla della sua crescita, delle sfide superate e dei progetti futuri dopo l'addio al Serale. Sabato 2 maggio, in prima serata su Canale 5, è andata in onda la settima puntata del Serale di Amici 25, condotto da Maria De Filippi. Come previsto, la serata ha visto una doppia eliminazione dopo le tre manche. Al ballottaggio finale sono finiti Lorenzo, Riccardo Stimolo e Gabriele Gard. A dover lasciare definitivamente il talent è stato proprio Gard, allievo di Anna Pettinelli, che resta così senza cantanti in squadra. Il primo a raccontare le sue impressioni ai microfoni di Witty Tv è stato Riccardo Stimolo, l'altro eliminato della serata che ha espresso il timore che gli errori del .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Amici 25, Gard eliminato: “Sono felice, è solo l’inizio”

AMICI 25 - CHI È STATO ELIMINATO - SESTA PUNTATA

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