Amici 25 chi è Gard | percorso artistico e vita privata sotto i riflettori

Gard è uno dei concorrenti di Amici 25, noto per il suo talento musicale e i inediti presentati durante il programma. Durante la trasmissione, ha mostrato il suo percorso artistico e la vita privata sotto i riflettori, attirando l’attenzione del pubblico. La sua presenza nel talent continua a suscitare interesse, mentre si confronta con le sfide del percorso di crescita artistica.

Gard ad Amici 25: tra musica, inediti e vita privata, il ritratto del giovane cantante e il percorso che lo sta portando a crescere artisticamente. Gard è uno dei giovani protagonisti della categoria canto di Amici 25. Diciottenne originario di Genova, si è fatto notare per la sua voce distintiva e per la forte intensità emotiva con cui interpreta i brani. Nel talent di Maria De Filippi sta costruendo il suo percorso artistico tra inediti, esibizioni e racconti personali che ne delineano anche il lato più fragile e autentico. Ecco chi è e tutto quello che sappiamo di lui. Gard è il nome d’arte di Gabriele Gard, giovane cantante di 18 anni tra i concorrenti della categoria canto di Amici 25. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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