Stasera, sabato 25 aprile 2026, si svolge una puntata del programma con un solo eliminato, dopo che un verdetto diretto è stato annullato. La serata prevede una manche, un ballottaggio, e verranno comunicati i voti e gli ospiti presenti. Il giudice Elena D'Amario avrà un ruolo importante alla fine della prima manche. Sono attesi aggiornamenti sulla dinamica del voto e le decisioni finali.

Le anticipazioni della sesta puntata del Serale di Amici in onda stasera, sabato 25 aprile 2026, sono ricche di colpi di scena: il nuovo appuntamento si concluderà con un solo eliminato per una indecisione di Elena D'Amario che ha fatto annullare l'eliminazione diretta della prima manche. Scopriamo tutto quello che è accaduto durante la registrazione della puntata, avvenuta giovedì 23 aprile 2026. Amici, anticipazioni stasera sabato 25 aprile 2026, gli ospiti La puntata del Serale di Amici 25 che andrà in onda stasera, sabato 25 aprile 2026, è stata registrata giovedì e si preannuncia come una delle più movimentate dell’edizione. I nove allievi rimasti in gara si preparano a nuove sfide decisive, tra esibizioni serrate, giudizi complessi e un’eliminazione che potrebbe cambiare gli equilibri del talent.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Amici, anticipazioni stasera sabato 25 aprile 2026, un solo eliminato dopo annullamento di un verdetto diretto, ecco manche, ballottaggio, voti e ospiti

AMICI 25: anticipazioni 1ª puntata Serale. Chi deve uscire al ballottaggio #amicidimariadefilippi

Notizie correlate

Chi esce da Amici sabato 25 aprile 2026, anticipazioni sesta puntata del Serale, un eliminato: ecco sfide, ballottaggio e ospitiScopriamo chi esce da Amici nella sesta puntata del Serale, registrata giovedì e in onda sabato 25 aprile 2026 su Canale 5: ci sarà un solo eliminato...

Chi esce da Amici stasera 11 aprile 2026, un eliminato nella quarta puntata: ecco le manche e gli ospitiScopriamo chi esce da Amici stasera, sabato 11 aprile 2026, nella quarta puntata del Serale: ecco tutte le anticipazioni sulle manche, sugli ospiti e...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Amici 25, le anticipazioni del 18 aprile: chi sarà eliminato?; Amici 25 Serale, anticipazioni: la 'vendetta' di Nicolò Filippucci, lite furiosa tra prof e tre big tremano. Chi viene eliminato; Amici di Maria De Filippi, le anticipazioni di oggi 18 aprile; Amici, oggi nuovo appuntamento: gli ospiti e le anticipazioni.

Amici anticipazioni stasera 25 aprile: manche infuocate, torta di compleanno e ballottaggi sorprendentiEcco le anticipazioni di amici per la puntata che andrà in onda questa sera sabato 25 aprile 2026 come sempre su canale cinque ... tuttosulgossip.it

Anticipazioni Amici di Maria De Filippi: gli ospitiCosa accadrà ad Amici di Maria De Filippi secondo le anticipazioni per la puntata del Serale di sabato 25 aprile 2026? Ecco gli spoiler ... superguidatv.it

Salve amici dei carboidrati,ieri sera serata pizza,impasto diretto,impastato la sera prima poi messa in frigo,tirata fuori dal frigo verso mezzogiorno a temperatura ambient,fatti i panetti alle 17 circa,lasciate per un ora e mezza a temperatura ambiente poi le ho st - facebook.com facebook

Questa sera l'appuntamento è con il Serale di #Amici25! Noi non vediamo l'ora che inizi la sesta puntata e voi Vi aspettiamo tutti alle 21.20 su Canale 5, non mancate x.com