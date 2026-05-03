Amici 25 eliminati Gard e Riccardo | cosa è successo nella puntata del 2 maggio

Nella puntata del 2 maggio di Amici 25, due concorrenti sono stati eliminati: Gard e Riccardo. Durante la serata, i voti degli allievi hanno portato alla loro uscita dal programma. In questa occasione, Lorenzo e Gard erano considerati tra i favoriti per lasciare la scuola, ma solo uno di loro ha dovuto abbandonare il percorso. La puntata ha visto anche altre esibizioni e discussioni tra i partecipanti.

Doppia eliminazione al serale di Amici 25 del 2 maggio: Lorenzo e Gard i favoriti per l'uscita dopo il voto degli allievi. Chi va in semifinale e cosa è successo.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Amici 25, le pagelle della settima puntata del Serale: i graffi di Elena (7,5), eliminati Gard (5,5) e Riccardo (5,5)Sabato 2 maggio 2026 è andata in onda la settima puntata del Serale di Amici 25, dove si sfidano gli allievi di Maria De Filippi. Eliminati Serale Amici 2 maggio, il regolamento cambia ancora: fuori Gard e RiccardoRoma, 2 maggio 2026 - Ballerini risparmiati, anche perché la categoria ha già pagato dazio abbondantemente in questa edizione, e due cantanti... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Amici 25 Serale, anticipazioni: doppio addio, polemiche, lite in studio e Gard sulla graticola; Amici, serata nera per il canto: eliminati Gard e Riccardo; Amici 25, le anticipazioni della puntata del 2 maggio: chi andrà in semifinale?; Amici 25, settima puntata: ospiti, sfide e due nuove eliminazioni. Le anticipazioni. Amici 25, eliminati Gard e Riccardo: cosa è successo nella puntata del 2 maggioDoppia eliminazione al serale di Amici 25 del 2 maggio: Lorenzo e Gard i favoriti per l'uscita dopo il voto degli allievi ... fanpage.it Amici 25, le pagelle della settima puntata del Serale: i graffi di Elena (7,5), eliminati Gard (5,5) e Riccardo (5,5)Sabato 2 maggio 2026 è andata in onda la settima puntata del Serale di Amici 25, dove si sfidano gli allievi di Maria De Filippi ... fanpage.it Marco Bocci e Giulia Michelini tornano stasera in tv. Una delle coppie più belle della fiction italiana sarà ospite questa sera al serale di Amici. Sono sempre bellissimi. E se tornassero un giorno nei panni di Rosy e Calcaterra - facebook.com facebook Il ragazzo era a Desenzano su un pedalò con gli amici: «Li ho sentiti urlare, poi si sono immersi per cercarlo». Recuperato dalla Guardia costiera. x.com