Amici 2026 Serale doppia eliminazione shock | Gard e Riccardo fuori

Da tivvusia.com 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel Serale di Amici 2026 si sono verificati due eliminazioni improvvise, portando alla fuoriuscita di Gard e Riccardo. La puntata ha avuto un impatto significativo sui concorrenti ancora in gara, modificando gli assetti della competizione. La diretta ha mostrato le scelte del pubblico e delle giurie, che hanno determinato i due concorrenti eliminati. La trasmissione prosegue con nuove sfide tra gli studenti rimasti.

Il Serale di Amici di Maria De Filippi entra nella fase decisiva e lo fa con un colpo di scena che ridisegna completamente gli equilibri. Nel corso della settima puntata, infatti, a dover lasciare definitivamente la scuola sono stati Gard e Riccardo, due dei cantanti più seguiti di questa edizione. Una doppia eliminazione pesante, arrivata proprio quando la finale è ormai vicinissima. Il verdetto dopo il ballottaggio finale. Il risultato è stato svelato durante la messa in onda su Canale 5, anche se la puntata era stata registrata nei giorni precedenti. I tre allievi finiti al ballottaggio sono rientrati in casetta, dove hanno atteso il collegamento con Maria De Filippi per conoscere il verdetto definitivo.🔗 Leggi su Tivvusia.com

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