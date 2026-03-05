Cure palliative e assistenza domiciliari oltre 5.500 prestazioni dell' Asp nel 2025

Nel 2025, l'Asp di Palermo ha fornito un totale di 5.585 prestazioni di assistenza domiciliare per cure palliative in tutta la provincia. Le prestazioni sono state erogate a persone che necessitano di cure specialistiche direttamente a casa loro, coprendo tutte le aree dell'ente sanitario. L'iniziativa ha coinvolto un numero significativo di pazienti, offrendo servizi di supporto e assistenza nel comfort delle loro abitazioni.

Nel 2025 sono state 5.585 le assistenze domiciliari di cure palliative su tutto il territorio dell'Asp di Palermo. Un dato che racconta la dimensione concreta del "bisogno" di accudire i pazienti più fragili e delle loro famiglie, portando la medicina e il sostegno umano direttamente nelle case. Proprio il tema della responsabilità e del significato profondo dell'assistenza saranno al centro dell’iniziativa promossa dall’azienda sanitaria dal titolo "La responsabilità della cura”, in programma domani (venerdì 6 marzo), alle 15 all’auditorium Rai di viale Strasburgo 19. L’incontro prende spunto dall’omonimo volume di Sandro Spinsanti, psicologo e bioeticista, che sarà presentato da Roberto Garofalo e Tania Piccione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Confronto pubblico promosso dall’Asp di Palermo su etica, medicina e cure palliativeSi intitola “La responsabilità della cura” l’iniziativa promossa dall’Asp di Palermo in programma venerdì 6 marzo 2026 alle ore 15 nell’Auditorium...

Sanità, svolta per le cure palliative in Ciociaria: accreditata la "Casa delle Farfalle" e potenziata l'assistenza domiciliare"Un passaggio decisivo per il potenziamento della rete delle cure palliative nella provincia di Frosinone e in tutto il Lazio".

