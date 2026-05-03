Jannik Sinner si prepara a partecipare al torneo di Roma, confermando il suo stato di forma in crescita. Nel frattempo, Carlos Alcaraz ha deciso di aspettare due settimane in più prima di tornare in campo, preferendo non rischiare un infortunio. Sinner, che ha recentemente raggiunto la finale al Masters 1000 di Madrid battendo in due set il francese Arthur Fils, si conferma tra i principali protagonisti del circuito ATP.

Prosegue il momento magico di Jannik Sinner, sempre più numero uno del ranking ATP (anche grazie all’infortunio di Carlos Alcaraz) e capace di raggiungere la finale anche al Masters 1000 di Madrid dopo aver regolato in due set il francese Arthur Fils. Di questo e di tanto altro si è parlato nell’ultimo appuntamento di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Massimiliano Ambesi e Guido Monaco. “ Ho visto la partita che mi aspettavo di vedere. Nelle quattro semifinali precedenti nei tornei Masters 1000, credo che Sinner avesse lasciato 21 giochi. Con ieri siamo a 27. L’italiano alza l’asticella con il passare dei turni, perché va avanti per gradi.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ambesi: “Ad oggi Sinner sarà a Roma. Alcaraz vuole aspettare 2 settimane in più piuttosto che rischiare”

Jannik Sinner vs Carlos Alcaraz First Meeting In 2025! | Rome 2025 Final Extended Highlights

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Questa sera, Massimiliano Ambesi e Dario Puppo saranno ospiti del canale Youtube "The Fox". Chiaramente, i fari saranno puntati sulla partecipazione di Jannik Sinner al torneo Masters 1000 di Madrid. Si parlerà anche dei recenti Laureus World Sports Awa - facebook.com facebook