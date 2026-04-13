Durante la finale del Masters 1000 di Montecarlo tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, un analista di Eurosport ha commentato che l’italiano sembrava più determinato rispetto al suo avversario spagnolo. Ha anche sollevato dubbi sulla programmazione di Alcaraz, chiedendosi se avrà abbastanza tempo per allenarsi adeguatamente. L’evento ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, che hanno seguito con interesse lo svolgimento della partita.

Massimiliano Ambesi (giornalistaanalista di Eurosport) si è espresso rispetto a quanto è accaduto nella finale del Masters1000 di Montecarlo tra Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz. La vittoria dell’altoatesino col punteggio di 7-6 (5) 6-3 gli ha permesso di conquistare il primo titolo di rilievo sulla terra rossa e nello stesso di scalzare dalla vetta della graduatoria mondiale proprio Alcaraz. Un match che però è stato molto condizionato dalle condizioni meteorologiche: “ Il dispiacere è legato al vento, che ha imperversato mettendo in difficoltà entrambi. In passato Jannik aveva avuto problemi e penso che si sia visto. Le percentuali di efficienza sono state basse però per tutti e due i giocatori.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ambesi: “Sinner aveva più fame di Alcaraz. Programmazione dello spagnolo da valutare: avrà tempo per lavorare?”

Quanti punti sta guadagnando Sinner su Alcaraz a Montecarlo. Lo spagnolo avrà un torneo in più verso ParigiCarlos Alcaraz e Jannik Sinner hanno concesso un set, ma sono riusciti a regolare i rispettivi avversari nella terza frazione e si sono qualificati...

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